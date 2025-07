Unimore, Premio Nardelli 2025 dall’Associazione Italiana di Cristallografia per il prof. Catalano

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Luca Catalano, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, è stato insignito del prestigioso Premio Nardelli 2025, assegnato dall’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC). Si tratta del massimo riconoscimento conferito annualmente dall’AIC a un/una giovane ricercatore/trice under 40 che si sia particolarmente distinto/a nel campo della cristallografia. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall’AIC, che ha selezionato il prof. Catalano per l’elevata qualità e originalità dei suoi studi nell’ambito della cristallografia e, in particolare, per le sue ricerche per lo sviluppo di materiali intelligenti con applicazioni che vanno dall’elettronica organica allo sviluppo di nuovi farmaci. Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente nel corso del congresso annuale dell’Associazione, in programma a Firenze a settembre 2025.

Il Premio Nardelli, intitolato alla memoria del prof. Mario Nardelli, figura centrale della cristallografia italiana, rappresenta un importante incoraggiamento per le nuove generazioni di scienziati che operano in un settore chiave per la comprensione della struttura e della funzione di molecole e materiali.

“È un grande onore ricevere il Premio Nardelli – ha dichiarato il prof. Catalano – non solo per il valore che questo riconoscimento ha all’interno della comunità scientifica, ma anche per ciò che rappresenta sul piano personale e professionale. Condivido questo risultato con tutte le colleghe e i colleghi, studentesse, studenti e giovani ricercatori e ricercatrici che mi hanno accompagnato fin qui. È grazie alla collaborazione e al confronto continuo che la ricerca può crescere e generare vera innovazione".

Il prof. Catalano svolge attività di ricerca nell’ambito della chimica dello stato solido organico, con particolare attenzione alla progettazione, sintesi e caratterizzazione di cristalli molecolari funzionali. Il suo lavoro si concentra su fenomeni di polimorfismo, transizioni di fase e dinamiche in cristalli, con l’obiettivo di sviluppare materiali intelligenti capaci di rispondere a stimoli esterni. Le sue ricerche, di taglio fortemente sperimentale e interdisciplinare, sono pubblicate su riviste scientifiche internazionali di alto impatto e contribuiscono ad ampliare le conoscenze sui materiali cristallini adattivi. Il conferimento del Premio Nardelli 2025 rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza della ricerca condotta all’interno del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore e sottolinea il ruolo crescente dell’Ateneo nel panorama scientifico nazionale e internazionale.

