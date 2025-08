A Mirandola in arrivo 18 nuove telecamere

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - A Mirandola in questi giorni saranno installate 18 nuove telecamere di ultima generazione, con tecnologia 4K, per garantire un controllo più efficace del territorio, soprattutto nel centro storico. In dettaglio, spiega il Comune tramite una nota stampa, sedici telecamere verranno posizionate tra il nuovo Palazzo comunale in piazza della Costituente e le vie adiacenti (via Pico, piazza Mazzini e via Curtatone), tutte zone centrali e molto frequentate. Le altre due saranno invece collocate presso il Comando della Polizia Locale, per integrare e rafforzare il sistema già esistente.

“Si tratta di un intervento concreto per aumentare il livello di sicurezza urbana, sia come strumento di prevenzione sia come deterrente contro atti vandalici, furti e comportamenti incivili” - dichiara Marco Donnarumma, assessore alla Sicurezza - “La videosorveglianza è un alleato fondamentale per le forze dell’ordine, soprattutto in aree centrali. Aumentare il controllo del centro storico, in vista dell’imminente riapertura del Municipio, è una promessa che oggi trova compimento, a tutela non soltanto dei residenti, ma anche delle tante attività commerciali presenti”.

Le nuove telecamere offriranno una copertura visiva più ampia e dettagliata, permettendo interventi più rapidi ed efficaci in caso di necessità. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire ai cittadini spazi pubblici più sicuri e tutelati, rafforzando al contempo il senso di legalità e il rispetto del bene comune.

