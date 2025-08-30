Anas, nuova fase dei lavori sulla SS 64 “Porrettana” a Sasso Marconi
BOLOGNA - Si è conclusa il 13 agosto la prima fase degli interventi di rinforzo corticale e adeguamento delle barriere paramassi in corrispondenza della Rupe di Sasso Marconi posta al km 75,100 circa della strada statale 64 “Porrettana”, nel Comune di Sasso Marconi.
Per concludere le attività di installazione delle barriere paramassi e procedere alla seconda fase dei rinforzi corticali della parete, Anas ha programmato la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
A partire da lunedì 1° settembre, sarà necessaria l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra il km 75,100 circa ed il km 75,350 in esclusivo orario notturno, nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Durante le fasi di spostamento delle maestranze e/o dei mezzi lungo le pareti rocciose, potranno verificarsi brevi interruzioni del traffico veicolare, per un tempo mediamente non superiore a 10 minuti, regolate da movieri.
Le limitazioni saranno attive fino al 7 settembre.
Una volta completata l’istallazione delle barriere paramassi, le lavorazioni proseguiranno con i rinforzi corticali in parete fino al mese di ottobre senza interferenze con il traffico.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
Leggi anche: Anas, lavori di riqualificazione del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi
- Poesia Festival, gli appuntamenti dal 1° al 4 settembre
- Calcio, al via i campionati di Promozione: La Pieve ospita il Medolla San Felice, Solierese sul campo del Masone
- Sanità in montagna, Patto per il Nord: "Scelta folle e pericolosa togliere i medici di emergenza"
- San Felice, programmate le riunioni dei genitori dei nuovi iscritti all'Istituto Comprensivo
- Festa del volontariato Mirandola, tutte le iniziative in programma
- Ad Ago Off i nuovi progetti "Educare con l'arte" dedicati alle scuole
- Sicurezza, dal Comune di Modena un contributo di 50mila euro a difesa delle piccole imprese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero