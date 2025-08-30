Anas, nuova fase dei lavori sulla SS 64 “Porrettana” a Sasso Marconi

BOLOGNA - Si è conclusa il 13 agosto la prima fase degli interventi di rinforzo corticale e adeguamento delle barriere paramassi in corrispondenza della Rupe di Sasso Marconi posta al km 75,100 circa della strada statale 64 “Porrettana”, nel Comune di Sasso Marconi.

Per concludere le attività di installazione delle barriere paramassi e procedere alla seconda fase dei rinforzi corticali della parete, Anas ha programmato la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

A partire da lunedì 1° settembre, sarà necessaria l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra il km 75,100 circa ed il km 75,350 in esclusivo orario notturno, nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Durante le fasi di spostamento delle maestranze e/o dei mezzi lungo le pareti rocciose, potranno verificarsi brevi interruzioni del traffico veicolare, per un tempo mediamente non superiore a 10 minuti, regolate da movieri.

Le limitazioni saranno attive fino al 7 settembre.

Una volta completata l’istallazione delle barriere paramassi, le lavorazioni proseguiranno con i rinforzi corticali in parete fino al mese di ottobre senza interferenze con il traffico.

