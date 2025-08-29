Anas, lavori di riqualificazione del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi

REGIONE - Sul Raccordo Autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi” sono in corso i lavori di riqualificazione che includono gli interventi di ripristino della pavimentazione e implementazione della segnaletica verticale.

Dalla prossima settimana, per consentire l’avanzamento dei lavori relativi alla segnaletica verticale che devono essere eseguiti in assenza di traffico, saranno istituite delle chiusure temporanee.

Al fine di creare il minor impatto alla circolazione stradale le modifiche saranno attive esclusivamente in orario notturno, dalle ore 21:00 alle 05:00 del mattino successivo.

Nel dettaglio, nelle notti tra lunedì 1° e mercoledì 3 settembre, per chi viaggia in direzione Porto Garibaldi sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Corte Centrale (km 32,100) e rientro allo svincolo di Comacchio (km 43,500); allo stesso tempo saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso dello svincolo di Corte Centrale.

Successivamente, nelle notti tra mercoledì 3 a sabato 6 settembre, sempre per chi viaggia in direzione Porto Garibaldi, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portomaggiore-Migliarino (km 23,350) e rientro allo svincolo di Corte Centrale (Km 32,550); Allo stesso tempo saranno interdette alla circolazione stradale le rampe di ingresso dello svincolo di Portomaggiore-Migliarino.

Per consentire invece la prosecuzione dei lavori di pavimentazione, da lunedì 1° e fino a venerdì 5 settembre, in direzione Ferrara, sarà attivo il doppio senso di circolazione tra il km 11,600 ed il km 14,500.

Durante lo stesso periodo sarò chiuso al traffico il medesimo tratto della carreggiata in direzione Porto Garibaldi con chiusura al traffico delle rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo di Masi S. Giacomo.

Sarà possibile utilizzare gli svincoli precedenti e successivi di Gualdo e Rovereto-Portomaggiore.

