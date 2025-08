Bondeno, nel prossimo consiglio comunale sarà presentato un ordine del giorno sulla difesa dell’agricoltura italiana

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - In occasione del prossimo Consiglio Comunale di Bondeno (FE) previsto per il giorno 04/09/2025 sarà presentato un Ordine del Giorno a firma di Daniele Bernini Capogruppo per il partito Lega Salvini Premier ad oggetto "Iniziative urgenti per la difesa dell'agricoltura italiana per superare le politiche europee penalizzanti per il settore agricolo".

Come spiega Bernini: "L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare la tematica a riguardo della Commissione Von der Layer che ha anticipato i tempi, rispetto alla sua entrata in vigore, per la definizione della nuova Pac post-2027, creando forte preoccupazione tra gli operatori del settore primario. Chiediamo che si intervenga per tutelare le tante aziende agricole presenti anche sul nostro territorio. La Lega si muove, e lo farà anche nel corso del prossimo consiglio comunale di Bondeno, allo scopo di impegnare la Giunta a fare sentire la propria voce nelle sedi competenti, per fermare quello che definisce un processo che rischia di indebolire fortemente le politiche a sostegno del comparto. Per questo, sarà presentato a breve un ordine del giorno, replicando l’azione che il Carroccio ha intrapreso anche a livello regionale".

"La proposta di un fondo unico nazionale all’interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione Europea – avvertono il segretario di sezione Ornella Bonati e il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Bernini – che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la Pac, oltre a modificare radicalmente l’attuale struttura a due pilastri (Feaga e Feasr) che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni, rischia di indebolire fortemente le politiche di sostegno strutturale al settore». La Lega di Bondeno vede dietro a questa manovra il rischio di indebolire ulteriormente il sostegno all’agricoltura (anche locale), dal momento che già nel periodo 2021-2027 si è registrata una significativa riduzione in termini reali per l’Italia, che ha visto ridursi significativamente il budget disponibile da 52,4 miliardi a 45,3. Le incertezze del settore agricolo sono, del resto, le medesime del Parlamento europeo, recentemente espressosi in maniera critica nei confronti della Commissione Ue. La Lega, per questo, chiede che il consiglio comunale si esprima (a settembre) per affermare la propria contrarietà all’ipotesi di riforma della Pac basata sui “due pilastri” attuali, sollecitando il governo e un ruolo attivo delle regioni, verso una visione della Pac che valorizzi il ruolo dell’agricoltura italiana, come elemento di sostenibilità, sicurezza alimentare e coesione territoriale. Denunciando derive punitive e ideologiche a livello europeo, affinché le istituzioni italiane possano difendere in tutte le sedi opportune la competitività della filiera agroalimentare italiana, «promuovendo l’introduzione di clausole di reciprocità – concludono Bonati e Bernini – nelle relazioni commerciali e opponendosi a politiche dannose o penalizzanti per il comparto. Riteniamo che questo tema sia di particolare rilevanza per la nostra comunità e auspichiamo che possa trovare il sostegno dell’intero Consiglio".

