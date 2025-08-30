Calcio, al via i campionati di Promozione: La Pieve ospita il Medolla San Felice, Solierese sul campo del Masone
di Simone Guandalini - Prendono il via nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto, i campionati di Promozione in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda le formazioni della Bassa modenese, inserite nel Girone B, Il nuovo e ambizioso Medolla San Felice, nato in estate dalla fusione delle società dei due paesi della Bassa modenese, farà il proprio esordio stagionale sul campo de La Pieve Nonantola, mentre la Solierese, salita in Promozione con il titolo sportivo del Ganaceto, ripartito dalla Terza Categoria, debutterà in trasferta in casa del Masone. Dato che le partecipanti al Girone sono 17, numero dispari, ogni giornata di campionato una squadra osserverà un turno di riposo: in questa circostanza toccherà alla Virtus Camposanto, che, dunque, inizierà la propria stagione la prossima settimana con il match esterno sul campo della Sanmichelese.
Promozione, Girone B, calendario giornata 1: Domenica 31 agosto, ore 17.30: Baiso Secchia - United Carpi, Castellarano - Casalgrande, La Pieve Nonantola - Medolla San Felice, Masone - Solierese, Montombraro - Castelnuovo, Polisportiva Virtus Correggio - Maranello, Riese - Sanmichelese, Sammartinese - Sporting Scandiano.
