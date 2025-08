Calcio: Nobili allo Junior Finale, Savino, Romano e Terzi alla Roveretana, Traversi promosso in prima squadra a La Pieve

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Continuano i movimenti di mercato delle formazioni della Bassa modenese in vista della prossima stagione. In Promozione, La Pieve Nonantola annuncia la promozione in prima squadra dalla Juniores del difensore Tommaso Traversi, classe 2005. In Prima Categoria, lo Junior Finale completa la rosa che affronterà il prossimo campionato con l'arrivo di Edoardo Nobili, difensore classe 2005 talentuoso e forte fisicamente. Il Ravarino rende nota la conferma del jolly difensivo Filippo Bongiovanni. In Terza Categoria, restano alla Roveretana l'attaccante Omar Della Gatta e l'esterno Alessandro Pagliarulo, mentre sono ufficiali gli acquisti dell'attaccante classe 2007 Nicola Savino, proveniente dalla Virtus Cibeno, del terzino classe 2003 Alessio Romano, del difensore classe 2006 Mattia Terzi, ex Vis San Prospero. Pietro Soldano passa all'Union Sg Sozzigalli, mentre Francesco Tassinari va al Vallalta.