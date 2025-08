Discariche di Finale Emilia, l’Osservatorio: “Inquinamento falde, Arpae si arrende all’evidenza”

FINALE EMILIA - Attraverso una nota stampa, l'Osservatorio civico "Ora tocca a noi" interviene a proposito della discarica di Finale Emilia:

"Presso le discariche Hera-Feronia di Finale Emilia si continuano a registrare superamenti dei livelli di legge di molteplici inquinanti nelle falde. Nell'aprile 2025 si sono riscontrati superamenti delle CSC (concentrazione di soglia contaminazione) di Cromo totale e Para-Toluidina e valori molto elevati dei parametri TOC, COD e cloruri e azoto ammoniacale. In particolare la sostanza Para-Toluidina insieme ad altri PCB (Policlorobifenili) sono elementi particolarmente pericolosi e sono considerati markers di contaminazione cioè parametri in grado di rilevare situazioni di inquinamento nelle acque sotterranee riconducibili direttamente alla discarica. Più chiaro di così!!! Siamo di fronte ad un inquinamento direttamente provocato dalle discariche!!!

Ma c'è una clamorosa novità in questa drammatica storia di inquinamento ambientale, rappresentata dal fatto che questa volta è la stessa Arpae che conferma che l'inquinamento delle falde è provocato dalle discariche Hera-Feronia. Questa conferma Arpae la concretizza attraverso un atto pubblico, la determina 2025-3094 del 21 maggio 2025 nella quale Arpae dispone di interrompere l'attività di conferimento dei rifiuti nei lotti 5 e 6 per consentire le opportune attività di accertamento sul sito. Non solo, ma Arpae ha disposto di non addossare i rifiuti di nessuno dei lotti di Feronia 2 sull'impianto di Feronia 1 per consentire le attività di verifica sul possibile rischio ambientale e sanitario. Mi pare evidente che siamo di fronte ad una svolta che fa emergere una verità nascosta da più di vent'anni e cioè che l'unica responsabile dell'inquinamento delle falde del territorio di Finale Emilia sono le discariche Hera-Feronia.

A fronte di quanto sta emergendo grida rabbia e indignazione il fatto che ci siano due procedimenti giudiziari riguardanti questo inquinamento ambientale che sono per ragioni diversi impantanati e bloccati. È uno scandalo nazionale senza precedenti!!! Ci appelliamo per l'ennesima volta al PM Niccolini ed ai Carabinieri Forestali affinché venga emesso con urgenza un provvedimento che fermi questo disastro ambientale".