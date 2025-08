Estate in biblioteca, a Modena c’è sempre un posto per leggere e caricarsi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - D’estate anche le biblioteche si prendono un po’ di respiro. Tra giornate più lente e voglia di relax, anche la rete delle biblioteche comunali di Modena, i punti di lettura nei quartieri e l’Archivio storico comunale si concedono delle pause, organizzate però con un occhio di riguardo verso i lettori che non vogliono rinunciare al piacere di un buon libro, nemmeno nella stagione più calda.

Anche nel mese di agosto, le chiusure saranno quindi alternate per garantire un servizio continuativo e la possibilità per tutti di accedere, almeno in parte, alle sedi e ai patrimoni documentari del Comune. Nessuna chiusura totale, ma una staffetta estiva che permette alla cultura di non andare mai del tutto in vacanza.

"Le biblioteche anche quest'estate restano aperte... per ferie”, spiega l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi -. “Un presidio di socialità, di relazione e di incontro che non viene meno; promozione e diffusione della lettura, occasione di consultazione di testi e tanto altro per un servizio che, con diversa turnazione, viene garantito anche nei mesi estivi".

Nel mese di luglio, sia la biblioteca Giardino che la biblioteca Rotonda hanno già consumato il loro periodo di ferie. Ad agosto, invece, la chiusura interesserà più sedi: la Crocetta, la Poletti e l’Archivio Storico comunale saranno chiusi per tutto il mese, mentre la biblioteca Delfini, cuore pulsante della lettura in centro storico, chiuderà solo per una settimana, dall’11 al 16 agosto.

Anche i punti di lettura nei diversi quartieri della città hanno rallentato il ritmo durante l’estate, con ultime aperture a fine luglio, e riaperture già fissate tra inizio settembre e la seconda metà del mese, a seconda delle sedi. La ripresa delle attività sarà scaglionata: i primi a riaprire saranno i volontari di Modena Est, con riapertura già il 1° settembre, seguiti da Baggiovara (3 settembre), Madonnina (8 settembre) e Quattro Ville (15 settembre). Gli ultimi a riaprire saranno i punti di San Damaso (dal 17 settembre) e Cognento (dal 22 settembre).

Per tutti gli aggiornamenti sugli orari, si consiglia di consultare il sito del Comune di Modena e le pagine delle singole biblioteche.

