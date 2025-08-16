Ferragosto modenese per i vip di Hollywood Bradley Cooper, Anne Hathaway, Edward Norton, Gigi Hadid ospiti di Massimo Bottura
MODENA - Bradley Cooper, Anne Hathaway, Edward Norton, Gigi Hadid, Benedict Cumberbatch, Rob Lowe, Olivia Wilde e Zoe Saldana.
Sono queste le star di Hollywood che hanno deciso di passare il ferragosto a Modena, ospiti di Casa Maria Luigia, la struttura di Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore.
Nel bed and breakfast extra lusso di San Damaso, lo chef stellato ha fatto gli onori di casa guidando gli ospiti vip tra sapori modenesi e un tour della collezione di opere d’arte, auto e moto che caratterizzano da sempre Casa Maria Luigia.
Alla fine, brindisi in cucina e foto di gruppo al completo.
A proposito di cucina, ai fornelli si è dilettato, come aiuto cuoco di Bottura, anche Bradley Cooper, forte dell’esperienza in Burnt, pellicola nella quale l’attore americano interpretava uno chef stellato.
Leggi anche: L’orgoglio di Massimo Bottura: “Mio figlio Charlie si è laureato ed è il nostro eroe”
- In carcere per evasione dai domiciliari, deve rispondere anche del reato di sostituzione di persona
- Ferragosto modenese per i vip di Hollywood Bradley Cooper, Anne Hathaway, Edward Norton, Gigi Hadid ospiti di Massimo Bottura
- Domenica 17 agosto torna il mercato straordinario al Parco Novi Sad di Modena
- Controlli di Ferragosto a Modena, identificate 40 persone e denunciato un 32enne per furto
- Modena, domenica 17 agosto Andrea Ferrari racconta la "Magie delle favole"
- Carpi, commemorato l'81° anniversario dell’eccidio di Piazza Martiri
- Modenese di 24 anni si tuffa nel canale di Moglia e non riemerge, in corso le ricerche
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta