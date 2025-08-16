Ferragosto modenese per i vip di Hollywood Bradley Cooper, Anne Hathaway, Edward Norton, Gigi Hadid ospiti di Massimo Bottura

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Bradley Cooper, Anne Hathaway, Edward Norton, Gigi Hadid, Benedict Cumberbatch, Rob Lowe, Olivia Wilde e Zoe Saldana.

Sono queste le star di Hollywood che hanno deciso di passare il ferragosto a Modena, ospiti di Casa Maria Luigia, la struttura di Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore.

Nel bed and breakfast extra lusso di San Damaso, lo chef stellato ha fatto gli onori di casa guidando gli ospiti vip tra sapori modenesi e un tour della collezione di opere d’arte, auto e moto che caratterizzano da sempre Casa Maria Luigia.

Alla fine, brindisi in cucina e foto di gruppo al completo.

A proposito di cucina, ai fornelli si è dilettato, come aiuto cuoco di Bottura, anche Bradley Cooper, forte dell’esperienza in Burnt, pellicola nella quale l’attore americano interpretava uno chef stellato.

