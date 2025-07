Il ricercatore Unimore Marco Bertani invitato ad un esclusivo workshop internazionale in Giappone

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il dottor Marco Bertani, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, è stato invitato a partecipare come relatore al 5° Workshop internazionale sulle sfide delle simulazioni atomistiche di vetri e materiali amorfi, organizzato dalla International Commission on Glass (ICG), che si terrà dal 6 all’8 agosto 2025 presso l'AGC Yokohama Technical Center di Yokohama, in Giappone. Si tratta di un appuntamento esclusivo che riunisce una ventina di esperti internazionali nel campo delle simulazioni atomistiche di vetri e materiali amorfi, provenienti dal mondo accademico, industriale e degli istituti di ricerca governativi.

Il workshop affronterà temi chiave come l’ottimizzazione delle procedure di formazione del vetro nelle simulazioni, lo sviluppo di potenziali affidabili per la modellazione e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nell’analisi e nella predizione delle proprietà dei materiali vetrosi. Marco Bertani, originario di Correggio (RE) e dottore di ricerca Unimore, si occupa dello sviluppo di campi di forza per simulazioni di dinamica molecolare applicate a vetri e cristalli, combinando approcci empirici e di apprendimento automatico.

"Essere invitato ad un evento così prestigioso nel nostro ambito è un onore e una grande gratificazione per me. Sarà un workshop da cui uscirò sicuramente arricchito e che lancerà non poche sfide sul futuro delle simulazioni atomistiche nel campo dei vetri", ha dichiarato Bertani. Il professor Alfonso Pedone, docente Unimore e supervisore di Bertani, ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione: "L’invito di Marco a questo prestigioso evento conferma l’eccellenza della ricerca che portiamo avanti nel nostro gruppo. Le simulazioni atomistiche sono strumenti sempre più centrali per comprendere e progettare nuovi materiali vetrosi, e il contributo di Unimore in questo settore è riconosciuto a livello internazionale".

LEGGI ANCHE: