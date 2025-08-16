La Guardia di Finanza scopre influencer che ha evaso 300mila euro
CATTOLICA (RIMINI) - Con brevi video di prodotti pubblicati sui social, una giovane influencer di 22 anni di Cattolica (Rimini), è riuscita a guadagnare 300mila euro in tre anni.
Somme sulle quali, però, non avrebbe mai pagato le tasse.
A scoprire il giro d'affari della giovane, scelta da due multinazionali cinesi di abbigliamento e prodotti per la casa per spingere gli acquisti online, è stata la Guardia di Finanza della Tenenza di Cattolica, del comando provinciale di Rimini.
Le Fiamme gialle hanno concluso la verifica fiscale nei confronti dell'influencer incrociando i dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati e dalle cosiddette "fonti aperte", ossia siti e social media, disponibili in rete.
Dalle indagini è emerso che nel periodo 2021-2024, la giovane avrebbe guadagnato circa 300 mila euro, sottratti all'imposizione fiscale.
La ragazza è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste.
