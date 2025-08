“Love Beat”, il romance della concordiese Roberta De Tomi supera le differenze di genere

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA - Crescono gli indici di gradimento e il libro “Love Beat” (Dri Editore), esordio nel romance della concordiese Roberta De Tomi, per anni legata al fantasy contemporaneo indie, conquista anche il pubblico maschile. Con “Love Beat” c’è stata una svolta romanticamente piccante, complice il lavoro di scrittura svolto con Dri Editore. Oltre all’amore, protagonista della vicenda è la musica, che diventa una colonna sonora pop, con testi scritti dalla stessa autrice. La storia, ambientata a Los Angeles, s’incentra sulla crisi della Regina del Pop, Kaprice, alle prese con “l’incontro fatale” con Jack Williams, musicista di talento tanto affascinante quanto sfuggente. Seguono una serie di situazioni rocambolesche in cui ha un ruolo centrale la nipote di Jack, Lizzy, un’esuberante ragazzina che sogna il successo per lo zio.

Il romanzo, uscito l’anno scorso, continua a raccogliere svariati consensi e non solo da lettrici: “Love Beat” ha infatti conquistato lettori uomini, segnando un traguardo alquanto inedito per un genere considerato solitamente appannaggio femminile. Senza contare che il romance, genere vendutissimo considerato di serie b dalla critica, risponde alle esigenze dell’amore. Questo sentimento supera le identità di genere e che può unire e appassionare tutti. Per l’autrice concordiese “Love Beat” rappresenta una svolta nel rosa spruzzato di un piccante che in passato l’ha già vista pubblicare “Chick Girl – Azalee per Veridiana” e “Abuso d’amore” (Delos Digital – Senza Sfumature). Il romanzo è disponibile in ebook e in cartaceo, su tutti gli estore e ordinabile in libreria.



L’autrice: Roberta De Tomi

Roberta De Tomi (Mirandola, 1981). Si occupa di servizi editoriali e insegna scrittura creativa al Cassetto Culturale di Modena. Tra i titoli editi: “Alice nel labirinto” (DAE 2017 – Secondo post ex aequo al Trofeo Cittadella 2019), il thriller “Trappola d’ardesia” (Delos Crime e Sága Edizioni 2021), l’urbanfantasy “L’Angelo caduto di Feerilandia” (Sága Edizioni 2024), il romance “Love Beat” (Dri) e la novella “Rosso Liberty” (Collana Milos – Pub-Me). Ha pubblicato vari titoli per Delos Digital e racconti su riviste on e offline. Ha co-sceneggiato il docufilm Ricostruzione. Emilia -Romagna 2012-2022 (Wildcom). Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Adriatico – Un mare che unisce”, in rappresentanza dell’Emilia Romagna, per la sezione narrativa edita e il “Premio Giovane Talento” Pellicanolibri (storico marchio editoriale indipendente, creato dal poeta Beppe Costa).

LEGGI ANCHE: