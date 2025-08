Menozzi segretaria pro tempore della Federazione provinciale Pd, sostegno dai circoli della Bassa

CONCORDIA - Nota stampa da parte dei segretari dei circoli Pd della Bassa modenese:

"A seguito delle dimissioni di Stefano Reggianini dal ruolo di segretario della Federazione provinciale di Modena, a cui vogliamo rivolgere nuovamente il nostro ringraziamento per essersi dapprima messo a servizio e poi per aver esercitato un gesto di profonda responsabilità verso la comunità democratica provinciale, si è aperta una inedita fase transitoria di rinnovo degli organismi provinciali della nostra Federazione. Grazie al lavoro di sintesi svolto dal segretario regionale Tosiani, dalla presidente dell’Assemblea Baraccani, dalla presidente della Commissione di Garanzia Barani e da diversi altri esponenti della nostra Federazione, si è individuato in Marika Menozzi, attuale presidente di Direzione provinciale, la segretaria pro-tempore che sarà proposta nell’assemblea provinciale di giovedì prossimo.

A Marika va il nostro convinto ringraziamento e sostegno per essersi messa, con grande senso di responsabilità, a disposizione della nostra comunità democratica per guidarla nelle prossime sfide, partendo dalla nuova edizione della Festa de l’unità provinciale. Come segretarie e segretari Pd dei Comuni della Bassa Modenese siamo certi che di poter contare sul suo leale impegno, e sul fatto che sarà in grado di sostenere le posizioni e le istanze dei vari territori, conducendo al meglio la Federazione provinciale in questo lasso temporale che porterà a un nuovo avvicendamento alla guida del Pd oppure ad un eventuale congresso. L'obiettivo primario oggi è costruire, a partire dai nostri territori, una proposta politica radicalmente alternativa a un Governo di destra che quotidianamente sta attaccando i bisogni primari delle persone e delle fasce più fragili della popolazione. Sarà questo approccio a dover guidare, prima di ogni altro aspetto, il nostro impegno politico da qui in avanti: un impegno a sostegno di Marika e di chi guiderà in futuro il nostro partito a livello provinciale".