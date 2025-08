Strage Bologna: migliaia in corteo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Tanti applausi, commozione e le lacrime di alcuni cittadini hanno accolto il corteo delle celebrazioni della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, nella quale morirono 85 persone e 200 rimasero ferite.

Presenti la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il presidente della Regione, Michele de Pascale.

Alla manifestazione partecipano anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e diversi amministratori locali, tra i quali quelli di Mirandola.

A causa dei lavori del tram in via indipendenza, quest'anno il corteo segue un percorso differente rispetto alla tradizione: via Ugo Bassi, via Marconi, via Amendola, per terminare in stazione, dove si terranno i discorsi ufficiali per ricordare le vittime della strage e il triplice fischio del treno alle 10.25, orario dell'esplosione della bomba.

