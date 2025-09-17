158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione

FINALE EMILIA - Dall'associazione Animal Liberation è arrivata una denuncia contro la Regione Emilia-Romagna, accusata di falsificazione dell'Anagrafe canina in concorso con il Comune di Finale Emilia e l'Ausl in merito alla scomparsa di 158 cani e gatti dal canile di Finale Emilia, avvenuta negli anni scorsi. A riportarlo è la "Gazzetta di Modena".

"Crediamo che la Regione abbia una corresponsabilità sull'accaduto a fronte di quanto emerge dalla risposta dell'assessore alla sanità alla consigliera Verde Zamboni - spiega la presidente di Animal Liberation, Lilia Casali - Dalla risposta dell'assessore abbiamo scoperto che, dopo la nostra segnalazione sulle false adozioni, fu proprio la Regione ad indire e coordinare un tavolo tecnico, a cui partecipò anche l'Ausl, in cui fu indicato al Comune di Finale Emilia come trattare la scomparsa degli animali che continuavano a risultare presenti e viventi presso il canile, ma non c'erano più. Quindi, la Regione e l'Ausl, dopo aver ricevuto la segnalazione di Animal Liberation sui 158 cani e gatti spariti, invece di adoperarsi per risalire a che fine avessero fatto, si sono preoccupati solo di rimediare formalmente all'"evidente anomalia", concertando un intervento che a nostro avviso configura il falso in atto pubblico".