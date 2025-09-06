A Concordia torna lo “Young Music Festival & Street Food Fest”

Via Mazzini, viale Dante e via Garibaldi, ospiteranno, poi, lo street food promosso dalla Pro Loco, dove saranno presenti food truck, ristoranti e associazioni del territorio pronti a deliziare i presenti con le loro specialità culinarie. Si potranno gustare queste prelibatezze acquistando gettoni del valore di 1 euro, disponibili alle casse Pro Loco dislocate lungo il percorso. Per i più piccoli, invece, piazza della Repubblica si trasformerà in un parco giochi con attrazioni e divertimenti studiati per far sorridere tutta la famiglia. L’ingresso a tutti gli spettacoli è completamente gratuito. Il programma dettagliato e l’elenco delle degustazioni saranno aggiornati sul sito del Comune al seguente link: