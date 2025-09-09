A Finale Emilia il 12 settembre inaugura la Coop rinnovata
FINALE EMILIA - Sarà inaugurato il 12 settembre a Finale Emilia, in via Stazione, 4, il supermercato Coop completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati ad agosto 2025 e condotti a negozio aperto. Un intervento mirato, pensato per offrire a soci e clienti una spesa più attuale, comoda e di qualità, in linea con le nuove esigenze e tendenze di consumo. Coop Alleanza 3.0 ha creduto fortemente in questo progetto, investendo quasi 300mila euro. Per celebrare insieme alla comunità la fine dei lavori, l’appuntamento è fissato per le 9 all’ingresso del negozio. Al momento inaugurale saranno presenti Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia, Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, Lorenza Corazzari, consigliera di Amministrazione della Cooperativa e Andrea Cacchioli, regional director di Coop Alleanza 3.0.
Il supermercato
Oggi la Coop di Finale Emilia è pronta ad accogliere i quasi 4mila soci e tutti i clienti con spazi rinnovati, nuovi servizi e un assortimento pensato per ogni esigenza: da chi cerca soluzioni veloci a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, fino a chi sceglie prodotti premium o locali. Il punto vendita si estende su 1.100 metri quadri e conta 38 lavoratori.
- Modifica in Giunta a Finale Emilia: Gatto sarà assessore, esce Anna Baldini
- Riparte il corso di autodifesa femminile rivolto alle donne di Mirandola e dei comuni dell'Area Nord
- A Finale Emilia il 12 settembre inaugura la Coop rinnovata
- Morto mentre suonava, mercoledì 10 settembre i funerali di Massimo Anderlini, batterista dei Red Rockers di Soliera
- Ruba la collana ad una donna, arrestata 24enne
- 12 spettacoli tra musica, prosa, danza, operetta e circo contemporaneo, la stagione teatrale all'Auditorium "Montalcini" di Mirandola
- E' morto lo scrittore Stefano Benni, aveva 78 anni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare