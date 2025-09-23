Aggressione omofoba a Bomporto, Menozzi (Pd): “Nessuno spazio per violenza e inciviltà”
BOMPORTO - Nota stampa di Marika Menozzi, sindaca di Concordia e segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena:
“Nel modenese non c’è spazio per intolleranza e omofobia, che sono i massimi segni dell’inciviltà, da qualsiasi parte provengano. Per questo condanniamo con fermezza quanto accaduto, invitiamo gli autori a vergognarsi, ed esprimiamo la piena solidarietà di tutta la comunità democratica modenese alle due vittime dell’aggressione omofoba avvenuta durante la Festa del Lambrusco. Modena è terra di democrazia, libertà e diritti, e chi compie tali gesti farebbe bene a capirlo una volta per tutte.
Un plauso anche alla sindaca di Bomporto Tania Meschiari, e agli organizzatori della manifestazione, immediatamente intervenuti per ribadire un messaggio che deve diventare sempre più evidente a tutti: l’omofobia, oltre a essere segno di inciviltà, è un reato punito dall’ordinamento italiano, e non ha spazio in questo Paese. Come Pd continueremo a impegnarci in ogni modo possibile, in ogni sede possibile, perché episodi vergognosi come questo, purtroppo ancora troppo numerosi, diventino il triste ricordo di una società nella quale non si era ancora riusciti a bandire l’inciviltà”.
