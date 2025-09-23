Aggressione omofoba a Bomporto, Menozzi (Pd): “Nessuno spazio per violenza e inciviltà”

BOMPORTO - Nota stampa di Marika Menozzi, sindaca di Concordia e segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena:

“Nel modenese non c’è spazio per intolleranza e omofobia, che sono i massimi segni dell’inciviltà, da qualsiasi parte provengano. Per questo condanniamo con fermezza quanto accaduto, invitiamo gli autori a vergognarsi, ed esprimiamo la piena solidarietà di tutta la comunità democratica modenese alle due vittime dell’aggressione omofoba avvenuta durante la Festa del Lambrusco. Modena è terra di democrazia, libertà e diritti, e chi compie tali gesti farebbe bene a capirlo una volta per tutte.