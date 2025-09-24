Aimag-Hera, Boldrin: “Figure di riferimento politico devono valutare un passo indietro”

CARPI, NOVI DI MODENA - Tramite una nota stampa, Davide Boldrin, ex consigliere comunale a Novi di Modena e candidato alle ultime amministrative di Carpi con la lista "Carpi Futura", interviene sul tema Aimag-Hera:

"Quello che segue desidero esprimerlo con rammarico personale, ma con la necessaria chiarezza politica e amministrativa. Non vi è alcun intento polemico verso singoli amministratori o consiglieri, tanto meno nei confronti di chi, negli anni, ha condiviso percorsi politici e personali con me, a partire dal Comune di Novi di Modena. Tuttavia, non si può ignorare la portata della recente pronuncia della Corte dei conti in merito alla vicenda AIMAG – HERA.

La Corte ha di fatto certificato una gestione caratterizzata da incompetenza, e in alcuni passaggi ha lasciato intendere persino possibili profili di malafede. Sono convinto che diversi amministratori abbiano agito in buona fede, talvolta spinti da logiche di appartenenza politica, da inerzia istituzionale o da condizionamenti più ampi. Resta però una responsabilità politica chiara e grave. Per questa ragione ritengo che figure di riferimento politico quali Daniela Depietri e Marika Menozzi (Partito Democratico), Antonio Platis e Francesco Coppi (area Forza Italia), Guglielmo Golinelli (Lega), nonché altri rappresentanti coinvolti, debbano valutare seriamente un passo indietro dai propri incarichi.

Allo stesso modo, i sindaci dei 12 Comuni interessati – la cui condotta è stata di fatto censurata – dovrebbero assumersi le proprie responsabilità istituzionali, fino a considerare le dimissioni. Infine, ritengo imprescindibile che il Consiglio di amministrazione di AIMAG rassegni immediatamente le proprie dimissioni, assumendo per primo la responsabilità che la situazione richiede. Non si tratta di attacchi personali. Sono valutazioni esclusivamente politiche e amministrative, di una gravità senza precedenti, perché suffragate e “certificate” dalla Corte dei conti".