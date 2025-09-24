Aimag-Hera, Movimento 5 Stelle: “Servono trasparenza e confronto vero”
Comunicato stampa del M5S di Modena e provincia, a firma Lorenzo Casadei, consigliere regionale M5S, Gabriele Lanzi e Massimo Bonora, coordinatori regionale e provinciale M5S, e Mattia Veronesi, presidente del Consiglio comunale dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman):
"Il comportamento della dirigenza Aimag, confermato anche dopo la dura bocciatura della Corte dei Conti, è inaccettabile. Nonostante i rilievi, si insiste sul piano industriale, chiedendo ai Comuni di approvare delibere che potrebbero esporre amministratori e consiglieri a ricorsi al TAR e responsabilità erariali per danno ai soci pubblici. Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria contrarietà a questa vera e propria svendita di Aimag, mai inserita nei programmi elettorali e quindi priva di mandato popolare. Ma soprattutto, va denunciato con forza il comportamento dei sindaci: eletti per tutelare l’interesse pubblico, stanno invece voltando le spalle ai cittadini, imponendo dall’alto scelte che snaturano la missione della nostra multiutility. I cittadini hanno già espresso chiaramente la loro volontà nelle tre consultazioni referendarie precedenti, ma restano esclusi da ogni decisione.
Non bastano sporadici incontri: gli amministratori e Aimag avrebbero dovuto avviare un vero tour nei territori, confrontandosi apertamente con la popolazione e con i comitati nati dall’indignazione popolare. Aimag è e rimane una società pubblica. I sindaci non possono continuare a tradire il ruolo che hanno ricevuto attraverso le elezioni: gestire la cosa pubblica nell’interesse collettivo e con il massimo rispetto dei cittadini. Questo voltafaccia, che li porta a sostenere operazioni mai sottoposte al giudizio popolare, è una ferita alla democrazia locale. Noi continueremo a denunciare questo comportamento e a chiedere che chi governa abbia il coraggio di guardare in faccia i propri concittadini. La partecipazione non è un fastidio, ma l’essenza stessa della democrazia".
