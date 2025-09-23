Aimag-Hera, “Patto per il Nord”: “Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini”
Nota stampa di "Patto per il Nord" in merito alla bocciatura, da parte della Corte dei Conti, della cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera:
"Patto per il Nord accoglie con soddisfazione il parere negativo della Corte dei Conti sull’operazione tentata da 12 comuni della provincia di Modena per consegnare, di fatto, a Hera il controllo di Heracquamodena Srl, la società che gestisce il servizio idrico in 27 comuni modenesi. La verità, messa nero su bianco dai magistrati contabili, è che questa operazione era un regalo a Hera e un danno ai cittadini. Nessuna motivazione chiara, nessuna analisi seria di alternative, nessuna trasparenza sulla convenienza economica. Anzi, si è tentato di bypassare la legge, evitando perfino la gara pubblica obbligatoria, col risultato di calpestare i principi di concorrenza e correttezza amministrativa".“Altro che tutela dell’acqua pubblica – denuncia "Patto per il Nord" – qui si stava tentando un colpo di mano per togliere ai Comuni ogni potere di governo sul servizio idrico e cederlo a un gigante privato come Hera. Una manovra fatta sulla pelle dei cittadini, che avrebbe significato meno controllo, meno trasparenza e più costi scaricati sulle famiglie".
"Non è la prima volta che la Corte dei Conti richiama le amministrazioni locali modenesi: era già accaduto con Seta e il trasporto pubblico, dove veniva chiesto di riprendere in mano il controllo pubblico. Ma evidentemente certi sindaci preferiscono piegarsi alle logiche delle multiutility invece di difendere l’interesse delle proprie comunità. Patto per il Nord è netto:•l’acqua non è una merce, è un diritto dei cittadini;•le partecipazioni pubbliche non vanno svendute, ma gestite con rigore e responsabilità;•i Comuni devono smetterla di comportarsi come soci di minoranza subordinati a Hera e tornare a governare davvero i servizi pubblici.“La Corte ha fatto quello che i sindaci non hanno avuto il coraggio di fare: fermare un’operazione sbagliata e pericolosa. Ora basta: chi amministra i Comuni modenesi decida se stare dalla parte dei cittadini o dalla parte di Hera. Noi la nostra scelta l’abbiamo già fatta".
- Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
- Aimag-Hera, "Patto per il Nord": "Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini"
- Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): "Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi"
- Modena, sospesa la circolazione in viale Gobetti per un intervento idrico urgente
- Aou di Modena, Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie
- Elude un controllo, in casa aveva hashish e cocaina: 45enne agli arresti domiciliari
- Aggressione omofoba a Bomporto, le vittime: "Insulti, poi pugni e calci in faccia e minacce"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"