Aimag-Hera, “Patto per il Nord”: “Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini”

Nota stampa di "Patto per il Nord" in merito alla bocciatura, da parte della Corte dei Conti, della cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera:

"Patto per il Nord accoglie con soddisfazione il parere negativo della Corte dei Conti sull’operazione tentata da 12 comuni della provincia di Modena per consegnare, di fatto, a Hera il controllo di Heracquamodena Srl, la società che gestisce il servizio idrico in 27 comuni modenesi. La verità, messa nero su bianco dai magistrati contabili, è che questa operazione era un regalo a Hera e un danno ai cittadini. Nessuna motivazione chiara, nessuna analisi seria di alternative, nessuna trasparenza sulla convenienza economica. Anzi, si è tentato di bypassare la legge, evitando perfino la gara pubblica obbligatoria, col risultato di calpestare i principi di concorrenza e correttezza amministrativa".

“Altro che tutela dell’acqua pubblica – denuncia "Patto per il Nord" – qui si stava tentando un colpo di mano per togliere ai Comuni ogni potere di governo sul servizio idrico e cederlo a un gigante privato come Hera. Una manovra fatta sulla pelle dei cittadini, che avrebbe significato meno controllo, meno trasparenza e più costi scaricati sulle famiglie".