Aimag-Hera, Rifondazione Comunista: “La Corte dei Conti salva i beni comuni”

"Leggiamo con grande sollievo la sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna che ha bocciato su tutta la linea l’operazione voluta dai sindaci e dai consigli comunali di centro-sinistra e destra (con le sole eccezioni dei Comuni di Cavezzo e San Prospero) che avrebbe portato alla acquisizione da parte di Hera del controllo esclusivo di AIMAG, con conseguente perdita del controllo pubblico da parte dei 21 Comuni soci: di fatto una privatizzazione. Come Partito della Rifondazione Comunista ci siamo sempre opposti a questo disegno che avrebbe cancellato la storia di Aimag e consegnato il suo patrimonio ad un soggetto privato come Hera. Per ristabilire quello che a noi pare ovvio, dovevamo davvero aspettare un giudice? I sindaci e consigli comunali sono stati eletti per tutelare e gestire i beni comuni e i servizi essenziali alla vita di una comunità, come il servizio idrico, non per cederli a Hera con un’operazione caratterizzata da poca trasparenza e mistificando la realtà.











