Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): “Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi”
MIRANDOLA - Attraverso una nota stampa, Giorgio Siena, consigliere comunale a Mirandola della lista "Mirandola 50mila", interviene in merito alla bocciatura, da parte della Corte dei Conti, della cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera:
"Il giudizio severo della Corte dei conti sull’affare Aimag – Hera è semplice, diretto, quasi elementare: si tratta in conclusione di una cessione e privatizzazione di Aimag senza adeguata motivazione e tutela del bene pubblico. Capire dove finisca la buona fede e cominci invece una precisa volontà politica non è semplice, ma è certo che una quantità non trascurabile di sindaci e consiglieri si sono nascosti nella ignavia e nella sudditanza. Non un bello spettacolo!
Chi dichiarava di pensare al futuro di Aimag in realtà aveva il futuro di Hera come obiettivo, che infatti già a febbraio 2025, prima ancora che si presentasse il progetto nei dettagli, annunciava l’accordo con Aimag e il consolidamento in bilancio per la gioia degli azionisti. Ora si ricomincia e serve un metodo trasparente e obiettivi chiari. Esiste comunque un problema diffuso relativamente alle aziende partecipate dal pubblico: va bene per gli indirizzi generali pubblici ma devono pensare di competere correttamente con regole di concorrenza e non con operazioni di mera compromissione e di potere. Anche il caso AMO dovrebbe insegnare. Non si può non sottolineare la responsabilità del CdA attuale che ha condotto l’operazione insieme ai sindaci e che risulta quindi nei fatti sfiduciato".
- Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
- Aimag-Hera, "Patto per il Nord": "Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini"
- Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): "Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi"
- Modena, sospesa la circolazione in viale Gobetti per un intervento idrico urgente
- Aou di Modena, Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie
- Elude un controllo, in casa aveva hashish e cocaina: 45enne agli arresti domiciliari
- Aggressione omofoba a Bomporto, le vittime: "Insulti, poi pugni e calci in faccia e minacce"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"