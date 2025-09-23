Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): “Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi”

MIRANDOLA - Attraverso una nota stampa, Giorgio Siena, consigliere comunale a Mirandola della lista "Mirandola 50mila", interviene in merito alla bocciatura, da parte della Corte dei Conti, della cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera:

"Il giudizio severo della Corte dei conti sull’affare Aimag – Hera è semplice, diretto, quasi elementare: si tratta in conclusione di una cessione e privatizzazione di Aimag senza adeguata motivazione e tutela del bene pubblico. Capire dove finisca la buona fede e cominci invece una precisa volontà politica non è semplice, ma è certo che una quantità non trascurabile di sindaci e consiglieri si sono nascosti nella ignavia e nella sudditanza. Non un bello spettacolo!