Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle

E' online e operativa la piattaforma telematica, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Da oggi, 30 settembre, e per due mesi, ovvero fino al 30 novembre, le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento.

L'inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo degli autovelox. Dal 30 novembre scatterà la "tagliola": se un autovelox non sarà registrato entro quella data, infatti, non potrà più essere usato per fare multe.