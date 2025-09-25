Al via la 2ª edizione dell’”Ottobre Ravarinese”, un mese dedicato alla pera dell’Emilia-Romagna IGP

RAVARINO - Un mese al gusto di Pera! E’ questo lo slogan scelto per la 2ª edizione dell’Ottobre Ravarinese dedicato alla Pera dell’Emilia-Romagna IGP. La manifestazione, nata lo scorso anno con l’intento di valorizzare e riscoprire una delle eccellenze della nostra agricoltura, vede il coinvolgimento di oltre venti attività economiche del territorio: ristoranti, bar, acetaie, birrerie, pizzerie ed anche una tipografia ed un centro benessere: tutti legati da un unico filo conduttore: la Pera dell’Emilia-Romagna IGP regina di ogni proposta per tutto il mese di ottobre. Molte le novità di questa seconda edizione:

Inaugurazione con l’assessore regionale all’Agricoltura

La manifestazione si aprirà mercoledì 1° ottobre, alle 19.00, nel Teatro Comunale di Ravarino, con l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e con il vicepresidente del Consorzio di tutela della Pera dell’Emilia-Romagna IGP, Adriano Aldrovandi, che faranno il punto sulla situazione e sulle prospettive della pericoltura nella nostra regione. La serata si concluderà con la proiezione del cortometraggio “Un mese al gusto di Pera”: un viaggio tra le proposte Eno-gastronomiche a base di pera proposte delle attività commerciali di Ravarino.

Un concorso pittorico dedicato alla Pera

Nell’ambito dell’Ottobre Ravarinese 2025 si terrà la prima edizione del concorso pittorico “La Pera d’Oro di Ravarino”: dieci artisti, provenienti da tutta la regione, esporranno per tutto il mese le loro opere a tema “pera” nella Sala del Consiglio comunale: la premiazione è fissata per il 31 ottobre. All’interno del Municipio verrà allestita anche una mostra personale dell’artista ravarinese Paolo Golinelli, che ha anche realizzato l’immagine della pera a fette orizzontali utilizzata come emblema della manifestazione.

Biciclettata tra i pereti e i monasteri

Viene riproposta la biciclettata alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche del territorio, con una visita inedita all’Oratorio della Conventa: chiuso da decenni ma reso visitabile in occasione di questa biciclettata, che si colloca nell’ambito dell’iniziativa “Monasteri Aperti” della Regione Emilia-Romagna”. Visita anche alla chiesa di San Giovanni Battista, all’Oratorio di Via Filzi e al Santuario di Stuffione. https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/73-monasteri-aperti-2025

Summit delle feste della Pera di tutta l’Emilia-Romagna e di altre regioni

Cuore dell’edizione 2025 sarà il convegno “Nel nome della Pera” a cui sono invitati gli organizzatori e i rappresentanti delle principali feste dedicate alle diverse varietà di pera provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e anche da altre regioni. L’evento, promosso in collaborazione con il giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani, fondatore del movimento “Paesaggezza”, è stato accreditato anche dall’ODG per la formazione continua dei giornalisti: nel corso della mattinata si parlerà di valorizzazione turistica del territorio attraverso le sue eccellenze agricole ed eno-gastronomiche, di cicloturismo e della pera come pilastro del turismo dendrogastronomico in Emilia-Romagna e in Italia. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre, in teatro a Ravarino, dalle 9.30 alle 12.30.

Per&marronfest col mercato Campagna Amica di Coldiretti

Il 12 ottobre, contestualmente all’evento “Nel nome della Pera”, il centro di Ravarino verrà chiuso al traffico: in piazza e lungo la strada provinciale si terrà una festa con stand gastronomici, giochi, bancarelle e con gli ambulanti del mercato Campagna Amica di Coldiretti.

La Pera protagonista nelle vetrine dei negozi

Tutte le attività commerciali possono partecipare alla gara con un allestimento a tema “Pere - Ottobre Ravarinese”. Le tre vetrine più belle e originali saranno votate dai cittadini e premiate, in teatro a Ravarino, la sera del 25 ottobre.

Una Pera al giorno toglie il medico di torno

Due appuntamenti saranno dedicati al rapporto tra alimentazione e salute: il 16 ottobre, in teatro, incontro pubblico con una nutrizionista dell’Ausl di Modena e con la referente distrettuale di promozione alla salute. Il 19, invece, camminata per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione dei tumori.

PerEducare al rispetto dell’ambiente

Si era già tenuta lo scorso anno, invece, la giornata di raccolta di rifiuti abbandonati, pulizia di fossi e aree verdi a cura dei Gruppo Volontari di Educazione Ambientale di Ravarino: visto il successo della prima edizione, l’iniziativa verrà riproposta anche quest’anno: appuntamento sabato 11 ottobre.

L’Ottobre Ravarinese è organizzato dall’Assessorato ad Ambiente, Agricoltura, Promozione del Territorio e della Cultura Locale del Comune di Ravarino in collaborazione con Proloco-Ravarino.

Le dichiarazioni:

Moreno Gesti, assessore ad Ambiente, Agricoltura, Promozione del Territorio e della Cultura Locale del Comune di Ravarino: “Con la seconda edizione dell’Ottobre Ravarinese diamo seguito al percorso di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, a partire dalla Pera dell’Emilia-Romagna IGP— spiega l’assessore Moreno Gesti - una coltura che, a causa dei cambiamenti climatici repentini e di una politica poco attenta, vive da anni una fase di declino nonostante si tratti un frutto di grande qualità, di un emblema della nostra storia e della nostra agricoltura: comprendere il valore, ambientale, culturale, gastronomico, oltre che economico della frutticultura è un passo indispensabile per iniziare a difenderla: questo è l’obiettivo del nostro Ottobre Ravarinese”. Maurizia Rebecchi, sindaca di Ravarino: “Con l’istituzione di un assessorato dedicato, abbiamo voluto investire nella valorizzazione, anche turistica, del nostro territorio, che ha molte eccellenze, naturali ed artistiche, che meritano di essere scoperte e conosciute. Il legame tra la nostra storia agricola e la cultura è rafforzato, quest’anno, dal anche dal concorso pettorico “La Pera d’Oro” e dall mostra personale dell’artista ravarinese Paolo Golinelli, che ha creato anche l’immagine simbolo di questa edizione dell’Ottobre Ravarinese”. Maurizio Cremonini, presidente Proloco-Ravarino: "Questa seconda edizione è stata integrata con tanti eventi: come Proloco siamo accanto all’Amministrazione comunale in tutte le iniziative: in particolare, saremo in piazza il 12 ottobre con musica, giochi e intrattenimenti come da nostra tradizione. Per noi l’Ottobre Ravarinese è, dopo il Giugno Ravarinese, un altro mese importante per dare sostegno al nostro territorio e alla nostra agricoltura e lavoriamo con l’obiettivo di rafforzarlo”.

