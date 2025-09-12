Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa

MODENA - La vita segreta delle città: è il titolo dell’ultimo ultimo lavoro discografico di Murubutu, Rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia, che sarà in concerto sabato 13 settembre alle ore 21.30 alla Festa provinciale dell’unità di Modena. ‘La vita segreta delle città’ è un concept-album incentrato sul tema della città, vista attraverso diverse prospettive e curvature, dalle megalopoli ai piccoli paesi, dalle capitali alle periferie, ora come sogno e speranza di riscatto, ora come alienazione e solitudine. Quindici brani che catturano la geografia urbana, evocando città come Dublino, Palermo, Parigi o New York, ma si aprono contemporaneamente a scenari immaginari, universali e suggestivi. Ispirato dai pensieri e dai racconti di Walter Benjamin, Virginia Woolf, Honoré de Balzac, James Joyce, Italo Calvino, Federico Pace, ogni traccia è un’istantanea capace di custodire l’anima pulsante della realtà e di fonderla con l’intensità della narrazione, creando mondi paralleli che si intrecciano e si sovrappongono, in un gioco di emozioni e immagini, visioni e poesie.

Murubutu racconta: “La città è un libro di pietra su cui scivola la storia, ma mi piace immaginarla anche come un organismo vivente e senziente, capace di concertare il destino degli uomini. Ho voluto raccontarla dalla prospettiva di un flâneur, un osservatore che si perde tra le sue strade per coglierne l’essenza e indagare le dimensioni più nascoste. Lo sguardo che innerva il disco va a caccia dei dettagli e delle sfumature, interrogandosi sulle dinamiche degli spazi in cui l’umanità fiorisce e appassisce, e cercando di coglierne gli aspetti inosservati, i percorsi ignorati: la vita segreta delle città.”

Prosegue inoltre, per la seconda serata, la Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie. Due gli incontri previsti: il primo, alle ore 19.30, con la presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa, ‘La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica’. A dialogare con il docente di sociologia della criminalità all’Università di Milano, presidente della SISMA (Società scientifica italiana di studi su mafie e antimafia) e presidente onorario di Libera, saranno la senatrice Pd Cecilia D’Elia, il rettore dell’Università RomaTre Massimiliano Fiorucci , Francesca Rispoli della presidenza nazionale di Libera. All’incontro parteciperà anche ‘Il parto delle nuvole pesanti’, che canterà il brano ‘La nave dei veleni’. A moderare il dibattito, il giornalista Paolo Borrometi. Decenni di insegnamento universitario, nelle scuole e nei movimenti civili, hanno convinto Nando dalla Chiesa che l’educazione alla legalità sia un processo che si nutre di suggestioni, valori, letture, esempi, viaggi e sentimenti. È da tale processo che sgorgano le disposizioni mentali e d’animo che portano verso una legalità solida, diffusa, condivisa. Nasce così questo libro, nel quale il lettore incontrerà figure sorprendenti, a volte apparentemente distanti tra loro e spesso “disobbedienti”: da Pasolini a Erri De Luca, da Calvino a Primo Levi, da Basaglia a don Milani, a Gramsci, a Danilo Dolci, e poi indietro fino a Leopardi e a Pericle. Guidandoci con la sua voce calda e partecipe attraverso la molteplicità di questi punti di riferimento, Nando dalla Chiesa ci conduce a un traguardo in continuo movimento, e alla consapevolezza che, proprio per la natura della società (specialmente quella italiana), l’educazione alla legalità, più che obbedienza, richiede capacità di sostenere ed esercitare il conflitto in modo coraggioso, aperto e costruttivo.

Alle ore 21.00, invece, si discuterà del prezzo – e del peso – dell’illegalità mafiosa su economia, industria e lavoro. A confrontarsi, il deputato Pd e responsabile Esteri nella Segreteria nazionale Peppe Provenzano, la sua collega e responsabile Lavoro nazionale Maria Cecilia Guerra, il presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Trombone, il senatore e tesoriere nazionale Pd Michele Fina e il direttore di SVIMEZ Luca Bianchi. A condurre il dibattito, la vicedirettrice editoriale di ‘Domani’ Daniela Preziosi.

Tutti gli incontri relativi alla Festa nazionale sulla legalità saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Festa (al seguente link: Festa provinciale dell'unità di Modena).