Assemblea elettiva Anva Emilia-Romagna, quattro modenesi eletti nella nuova presidenza

BOLOGNA - Si è svolta nei giorni scorsi a Bologna l'Assemblea elettiva ANVA (Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche) Emilia-Romagna che ha eletto Giovanni Campani, operatore su area pubblica di Reggio Emilia, nuovo presidente regionale ANVA. Oltre al presidente, è stata eletta anche la nuova Presidenza regionale della categoria degli operatori su area pubblica, nella quale sono entrati ufficialmente quattro rappresentanti di ANVA Modena: Paolo Panini, Antonella Albinelli, Massimo Marchi e Marco Poggi.

"Si tratta di un importante riconoscimento - commentano i neoeletti - per gli operatori del commercio su area pubblica modenesi. Ci impegneremo a rappresentare al meglio la categoria, assumendo il ruolo di rappresentanti delle istanze e delle problematiche del settore presso il tavolo regionale della federazione di categoria".