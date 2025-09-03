Attività di spaccio segnalata da un cittadino con l’app “YouPol”, arrestato 35enne

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 30 agosto scorso, intorno alle ore 15.00, la Squadra Volante è intervenuta presso il parco La Pianta Orizzontale, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino tramite l’applicazione “YouPol” della Polizia di Stato di una ricorrente attività di spaccio nel parco.Tutte le Volanti presenti sul territorio, arrivate sul posto, si sono sparse nelle varie uscite dell'area verde, al fine di effettuare un controllo più approfondito e impedire qualsiasi tentativo di fuga. Alla vista della Polizia, infatti, il 35enne, in sella alla sua bicicletta, ha tentato di allontanarsi rapidamente come per eludere il controllo.

Gli agenti hanno fermato ed identificato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, trovandogli addosso sostanze stupefacenti quali hashish, cocaina ed eroina, come accertato da successiva prova narcotest, già suddivise in 20 dosi pronte per la cessione, per un peso complessivo di 26,55 grammi, oltre alla somma di 465 euro in banconote di vario taglio. La collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante per l’arresto in flagranza e l’app “YouPol” ha dimostrato di essere un prezioso strumento a servizio della sicurezza dei cittadini. “You Pol” è scaricabile gratuitamente da dispositivi IOS e ANDROID e serve per denunciare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni. L’app dà, infatti, la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi, immagini, video e file audio ai servizi di Polizia Giudiziaria e di chiamare direttamente dall'applicazione il 112 NUE (Numero Unico Emergenze). Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come richiesto dalla Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

