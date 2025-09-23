Bastiglia, scontro tra due auto e una bici sulla Canaletto: ferita una donna

BASTIGLIA - Uno scontro che ha visto coinvolte due auto e una bicicletta è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre, all'altezza del semaforo lungo la Canaletto, a Bastiglia. Le due vetture si sono scontrate violentemente, ma ad avere la peggio è stata la ciclista che si trovava a bordo di una bicicletta rimasta incastrata tra i due mezzi, come riporta "Il Resto del Carlino".

La donna è stata trasportata all'ospedale per accertamenti in seguito all'arrivo sul posto dei soccorsi del 118. Intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

