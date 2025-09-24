Calcio, Serie C: per il Carpi ko casalingo (1-2) nel turno infrasettimanale contro il Ravenna
CARPI - Ko casalingo contro il Ravenna, che, insieme all'Arezzo, è in vetta al Girone B di Serie C con 15 punti conquistati in 6 giornate, per il Carpi di mister Cassani. I biancorossi, nel turno infrasettimanale, si arrendono al "Cabassi" alla formazione romagnola, che passa in vantaggio al 15' con Spini, viene agganciata dal Carpi al 73' grazie ad una rete di Casarini, ma all'87' su calcio di rigore, trova il gol partita con Luciani. I biancorossi rimangono così fermi a quota 8 punti in classifica.
TABELLINO
AC Carpi vs Ravenna 1-2 (0-1)
Reti: 15′ Spini (R), 73′ Casarini (C), 87′ Luciani rig. (R)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (dal 61′ Casarini), Rosetti (dal 90′ Pietra), Rigo (dal 72′ Stanzani); Cortesi, Amayah (dal 90′ Sall); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Toure, Arcopinto, Forte, Sall. All. Cassani
Ravenna (5-3-2): Anacoura; Donati, Scaringi (dal 79′ Da Pozzo), Bianconi (dall’88’ Esposito), Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi (dal 79′ Rrapaj), Rossetti; Spini (dal 68′ Luciani), Zagre (dal 68′ Motti). A disposizione: Stagni, Borra, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Ilari, Calandrini, Okaka. All. Marchionni
Arbitro: Sig. Manedo Mazzoni sez. Prato / Assistenti: Brunozzi – Iuliano / 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Veli (Pisa)
Ammoniti: Rossini (C), Bianconi (R), Anacoura (R)
Espulsi: Cassani (All. C)
Recupero: 1’ p.t.; 6’ s.t.
