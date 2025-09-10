Carenze igieniche e ragni nel deposito alimenti, sanzionato bar-gelateria e pizzeria della Bassa

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente svolto mirate ispezioni presso esercizi di ristorazione nelle province di Parma e Modena, accertando alcune irregolarità per cui sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 3.000 euro.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Modena, nella Bassa modenese i militari del NAS, insieme ai colleghi della locale Compagnia Carabinieri,

hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-gelateria e pizzeria. L’ispezione ha evidenziato carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, interessato dalla presenza di ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività, adibita a ulteriore deposito alimenti, priva dei requisiti minimi di igiene e vulnerabile all’accesso di infestanti, in quanto realizzata in legno su pavimentazione grezza. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, che comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

LEGGI ANCHE: