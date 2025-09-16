Carpi, vandali al campo di Santa Croce: sfondata la porta del bar
CARPI - All'arrivo al campo sportivo di Santa Croce di Carpi, domenica scorsa, prima della gara tra Cabassi Union Carpi e Possidiese, poi terminata 0-0, i rappresentanti della società carpigiana hanno avuto una brutta sorpresa: la porta del bar che si trova all'interno dell'impianto, infatti, era stata sfondata. Non si tratta del primo atto vandalico di cui la società è rimasta vittima in questi mesi: infatti, in precedenza erano già state rotte reti e recinzioni, alcune delle quali sono state anche rubate. Inoltre, alcuni cartelloni erano stati imbrattati con bombolette spray.
La Cabassi Union Carpi fa quindi appello al Comune affinchè vengano installate telecamere di sicurezza per scoraggiare gli autori degli atti vandalici a ripetere il gesto ed evitare che situazioni di questo tipo possano ripetersi in futuro.
