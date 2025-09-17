Coppa Italia Freccette 2025, ecco le rappresentative modenesi

La grande macchina organizzativa della Coppa Italia 2025 di freccette è pronta a partire: dal 19 al 21 settembre a Caorle (VE) si sfideranno le migliori selezioni provinciali d’Italia. Durante l’estate si sono disputate sei tappe di qualificazione, che hanno permesso di stilare le classifiche e selezionare i giocatori che avranno l’onore di rappresentare la Provincia di Modena in questa importante competizione nazionale. I primi sei classificati di ogni categoria e le prime quattro atlete del femminile andranno a comporre la rappresentativa ufficiale modenese. Le sfide si giocheranno divise per categoria.





Categoria A:

Galavotti Davide

Degli Angeli Emanuele

Bonini Riccardo

Lenti Luca

Oleg Vyshnevskyy

Tassi Sergio







Categoria B:

Kodra Elton

Zoboli Davide

Diacci Daniele

Camattari Davide

Stefani Alessandro

Villani Claudio Categoria C:

Amoruso Vincenzo

Tedesco Felice Antonio

Formentini Federico

Bertarini Alessandro

Amoruso Luigi

Tassoni Yuri Categoria Femminile:

Sighinolfi Emanuela

Martinelli Laura

Sescu Gal Nicole

Corradi Valentina

Il presidente Mattia Calzolari, insieme a tutto il direttivo della ASD Nuova Modena Darts, rivolge un augurio speciale a tutti gli atleti: “In bocca al lupo ragazzi! Siamo sicuri che saprete portare in alto i colori della nostra provincia con orgoglio e passione".

Oltre alla competizione a squadre, molti altri atleti modenesi prenderanno parte anche ai tornei di singolo e doppio, che arricchiranno il programma del weekend di Caorle, rendendolo una vera e propria festa delle freccette italiane.





In foto la rappresentativa modenese a Caorle 2024: