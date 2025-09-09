Cra e diurno IX Gennaio a Modena, finanziato l’acquisto di un nuovo gruppo elettrogeno

MODENA - È stata ratificata dal Consiglio comunale di Modena la sesta variazione di Bilancio di previsione 2025-2027. La variazione era stata approvata con procedura d’urgenza dalla giunta il 23 luglio per sostituire il gruppo elettrogeno dell’immobile di proprietà del Comune dove hanno sede la CRA e il Centro diurno “IX gennaio” e necessario a garantire la piena sicurezza e continuità dei servizi socio-assistenziali erogati dalla struttura. All’intervento sono stati destinati circa 67 mila euro provenienti dalle risorse accantonate per spese impreviste di manutenzioni straordinaria degli immobili in gestione al settore sociale. La ratifica della variazione, presentata dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, e l'immediata eseguibilità della delibera sono state approvate con il voto a favore di Avs, Pri-Azione, Pd, Spazio democratico, M5s e Modena per Modena e quello contrario di FdI, Lega Modena, Forza Italia, Modena in ascolto e Modena civica.

Con lo stesso provvedimento è stato anche aggiornato il “Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”. In particolare, per il “Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici”, è stata modificata la programmazione relativa all’affidamento della concessione del nuovo parcheggio Montalcini-Porta Nord (Esselunga), così da poter attirare operatori in grado di garantire la migliore gestione possibile della struttura. Questo ha comportato un aumento della durata della concessione da 10 a 12 anni e l’adeguamento del suo valore stimato al mercato reale, con un incremento da 1.5 a 4.6 milioni di euro.

Per il “Settore Polizia Locale, sicurezza urbana e protezione civile”, invece, è stato ridefinito il quadro economico relativo al “Servizio di notifica delle sanzioni e riscossione coattiva”, con un aumento dell’importo per l’intero triennio da circa 9 milioni a poco più di 9.8 milioni di euro. Rivista, inoltre, tenendo conto della progressiva digitalizzazione della corrispondenza, anche la spesa per il “Servizio di notifica sanzioni (spese postali Intercenter)” che passa da oltre 1.4 milioni di euro a circa 1.2 milioni.

Infine, con l’approvazione della sesta variazione di bilancio si è provveduto alla contabilizzazione di 270 mila euro per adeguare gli stanziamenti relativi agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, così come richiesto dal nuovo Codice degli appalti (art. 45).

