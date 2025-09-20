Da lunedì 22 settembre lavori notturni sulla SS 16 “Adriatica”
RAVENNA - Anas ha programmato i lavori di pavimentazione della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto tra lo svincolo di via Savini (km 150,240) e lo svincolo con la SS67/Classe (km 157,700) a Ravenna.
Al fine di creare minor impatto alla circolazione, le attività saranno svolte esclusivamente in orario notturno, dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle 06:00 del mattino successivo.
I lavori saranno eseguiti da lunedì 22 settembre a sabato 4 ottobre e interesseranno in maniera alternata sia la carreggiata in direzione Rimini che quella in direzione Ravenna.
Durante la chiusura al traffico saranno istituite le seguenti deviazioni:
-
Tra il km 157,700 ed il km 155 il traffico sarà deviato su via Dismano e il vecchio tracciato della SS309;
-
Tra il km 155 ed il km 153 il traffico sarà deviato su via Dismano, via G. Galilei, viale Alberti e via Ravegnana;
-
Tra il km 153 ed il km 150,240 il traffico sarà deviato su via Ravegnana, viale Alberti, viale S. Pertini, viale G. Saragat e via G. Savini.
An error occurred:
