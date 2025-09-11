Da oggi, giovedì 11 settembre, a domenica 14 settembre a Cento su il sipario sulla 441ª Fiera

CENTO - C’è aria di festa, c’è emozione, c’è attesa: da oggi, giovedì 11 settembre, a domenica 14 settembre Cento alza il sipario sulla 441ª Fiera. La città si fa teatro, le piazze diventano palcoscenici urbani dove tradizione e innovazione si incontrano.

“Cento è fiera e si prepara a quattro giorni di festa che celebrano la sua vitalità e il suo spirito comunitario, tra spettacoli, cultura, musica, talk, inclusività, sport e sostenibilità" afferma l’assessore al Commercio e Attività Produttive Filippo Taddia.

La serata inaugurale prenderà il via oggi, 11 settembre, con un programma molto ricco: alle ore 18.00 la presentazione del “Villaggio delle Imprese” con la partecipazione di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna; alle 20.00 il tradizionale taglio del nastro e il corteo celebrativo accompagnato dalla banda storica di Cento che segna l'avvio della grande festa. E a seguire, alle 20.30, il Premio Guercino d’Oro, condotto da Chiara Buratti, onorerà quattro eccellenze: l’imprenditrice Elena Alberti; la giornalista del Corriere della Sera, Rita Querzè; il maestro di Ju-Jitsu, Silvano “Piero” Rovigatti e il presidente benemerito di Avis Cento, Sergio Cassani. Alle 21.30, le luci del palco si accenderanno su Lundini & I Vazzanikki, per una serata di risate e musica che annuncia l’inizio di quattro giorni di eventi intensi.

Dal 12 al 14 settembre la città si muove tra comicità, sport e tradizione: il 12 sarà il turno di FacceStamagia, il 13 di Turbopaolo, mentre domenica il centro ospiterà il VII Trofeo Bimbilacqua, la 19ª Gara della Tagliatella d’Oro e la presentazione della nuova stagione teatrale della Fondazione Teatro G. Borgatti, con la partecipazione straordinaria del comico Vito. A chiudere la domenica, la Grande Anteprima dei bozzetti del Cento Carnevale d’Europa 2026 regalerà un assaggio di creatività e fantasia. La cultura invade le strade: musei e mostre come la Pinacoteca il Guercino e la Chiesa di San Lorenzo saranno aperti gratuitamente. Tra le attività didattiche spiccano “Il Guercino. Che burlone!” sabato alle 15.30 e “Invito alla Meraviglia” sabato e domenica alle 17 in Pinacoteca e sabato alle 11 in San Lorenzo. Domenica, la visita alla mostra “Le Sibille del Guercino” offrirà un’immersione nell’arte locale. Lo sport si fa spettacolo: già l’8 settembre la Benedetto XIV Sella Cento ha presentato i giocatori 2025/26, il 7 settembre il settore giovanile della Centese Calcio ha sfilato sul palco e il 13 settembre sarà la volta della Guercino Calcio Asd in Piazza Guercino, accompagnata da esibizioni delle scuole sportive locali. Gli stand fieristici ospiteranno volley, basket, tiro con l’arco, arti marziali e nuoto, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Inclusione e sostenibilità sono al centro della Fiera: il Bosco Integrale allestirà l’Albero della Comunità, mentre MeLa Mercato proporrà prodotti a km zero e antichi mestieri. La Sala da Tè Solidale accoglierà musica ed eventi ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie, la conferenza “Cento Città Blu – Autism Friendly” sensibilizzerà sul tema dell’autismo, e le attività della Fondazione Anffas “Coccinella Gialla” e della Fondazione Zanandrea offriranno laboratori interattivi e manufatti artigianali. Quattro giorni intensi, capaci di trasformare la 441ª Fiera di Cento in un evento corale: una festa di comunità, tradizione e futuro, dove ogni incontro racconta una pagina viva della storia della città.

