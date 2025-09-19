Dopo gli assioli, tocca alla liberazione di gufi e barbagianni: appuntamento sabato al “Pettirosso”

MODENA - Una settimana fa davanti a numerosi amici del Pettirosso sono stati liberati più di una ventina di assioli già partiti per la loro migrazione per paesi più miti. Sabato 20 settembre è un altro sabato di liberazione al Pettirosso: alle ore 19.00, saranno, infatti, liberati barbagianni e gufi. Prenderanno il "brevetto di volo" per chissà quale destinazione e chi interverrà sarà protagonista di questo felice evento.

