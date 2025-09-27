Elisoccorso Emilia-Romagna, Dondi (FdI): “Costi vanno valutati anche in base ai guadagni in termini di qualità della vita”

MODENA - Nota stampa della deputata modenese di Fratelli d’Italia Daniela Dondi:

"Ancora una volta mi trovo ad intervenire sul servizio di elisoccorso in Emilia-Romagna. Dopo le ripetute segnalazioni sulla situazione all’aeroporto di Pavullo dove sono presenti due elicotteri per l’elisoccorso, mai autorizzati al volo notturno dall’Ausl di Bologna nonostante questi mezzi siano attrezzati per operare 24 ore su 24, leggo ora un’intervista della giornalista Chiara Tassi ad Antonio Pastori, responsabile del 118 dell’Emilia-Romagna. Nell’intervista si sottolinea come “Il servizio di Elisoccorso costa 5 euro per abitante all’anno, che, tenendo conto dei circa 4 milioni e mezzo di residenti in regione, significa 22 milioni di euro per un servizio d’eccellenza ma dai costi decisamente elevati, soprattutto con una sanità in profondo rosso come quella emiliano romagnola. Parliamo di circa 7mila euro ad intervento”. Credo sia necessario riprendere questo discorso che, in modo sottile, induce il cittadino a pensare che un modo per razionalizzare le spese potrebbe essere tagliare o ridurre il servizio di elisoccorso a favore di più medici, più infermieri, più servizi nelle strutture ospedaliere.

Credo che quando un amministratore sia chiamato ad esaminare un costo debba verificare molto attentamente quale sia il ritorno. I costi per il ritardo nel soccorso a un paziente colpito da una patologia tempo dipendente sono enormi per la comunità. I costi, per essere misurati correttamente, devono tenere conto del guadagno, per il Sistema Sanitario, in termini di qualità della vita restituita al paziente soccorso rapidamente nel caso di patologie tempo dipendenti. E non si può dimenticare che l’elisoccorso, con i tempi di intervento certi, garantisce pari dignità a chi abita in aree geografiche non prossime ai centri abitati di grandi dimensioni. Si proceda piuttosto al recupero dei costi degli interventi impropri come, al contrario dell’Emilia-Romagna, già fanno le regioni dell’arco alpino e l’Abruzzo".