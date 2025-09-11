Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
FINALE EMILIA - Verrà inaugurata sabato 13 settembre, alle ore 11.00, a Finale Emilia, la nuova palestra edificata nel vecchio centro sportivo in sostituzione dei capannoni dell'ex canapificio utilizzati fino al maggio 2012 come spazi sportivi.
La nuova struttura sportiva verrà intitolata a Bartolomeo Cavallari, dirigente sportivo e barbiere finalese che dal primo Novecento fino agli anni Sessanta del secolo scorso si è occupato di avviare e promuovere attività sportive, preoccupandosi soprattutto che fossero i giovani a poterle praticare.
Dopo il taglio del nastro alla presenza degli amministratori comunali e la benedizione da parte del parroco di Finale Emilia, don Daniele Bernabei, è prevista la donazione di un defibrillatore, da collocare nella nuova palestra, da parte dell'Associazione Volontari Pro Handicappati di Finale Emilia.
A seguire, esibizione delle pattinatrici dell'associazione sportiva "Artistic Skating La Torre" di Finale Emilia. Infine momento conviviale offerto dall'Associazione Volontari Pro Handicappati. La cittadinanza è invitata a partecipare.
