Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
FINALE EMILIA - Inaugurato oggi, 12 settembre, a Finale Emilia, in via Stazione, 4, il supermercato Coop completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati ad agosto 2025 e condotti a negozio aperto.
"Un intervento mirato - spiega Coop Alleanza 3.0 - pensato per offrire a soci e clienti una spesa più attuale, comoda e di qualità, in linea con le nuove esigenze e tendenze di consumo. Coop Alleanza 3.0 ha creduto fortemente in questo progetto, investendo quasi 300mila euro".
Per celebrare insieme alla comunità la fine dei lavori, si è tenuto oggi il momento inaugurale. All’appuntamento erano presenti Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia, Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, Lorenza Corazzari, consigliera di Amministrazione della Cooperativa e Andrea Cacchioli, regional director di Coop Alleanza 3.0.
Il supermercato
Con la fine dei lavori, la Coop di Finale Emilia è pronta ad accogliere i quasi 4mila soci e tutti i clienti con spazi rinnovati, nuovi servizi e un assortimento pensato per ogni esigenza: da chi cerca soluzioni veloci a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, fino a chi sceglie prodotti premium o locali. Il punto vendita si estende su 1.100 metri quadri e conta 38 lavoratori.
