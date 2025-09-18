La Cra Cortenova di Novi di Modena al Festival della Filosofia 2025

NOVI DI MODENA - Promuovere un dialogo tra gli anziani, le loro storie di vita, e le nuove generazioni a cui viene affidato il patrimonio dei ricordi: è questo il tema della mostra fotografica curata dal Gruppo Fotografico Grandangolo che, in occasione del Festival Filosofia 2025, propone dal 19 settembre al 5 ottobre nella Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio a Carpi. L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra diversi attori apparentemente lontani nella loro quotidianità, ma che si sono rivelati complementari, nonostante le loro singole specificità: gli ospiti della Casa Residenza Anziani Cortenova di Novi di Modena (gestita dalla Cooperativa Sociale La Pineta), i bambini del Nido e Scuola dell'infanzia Caduti in Guerra di Carpi, e i fotografi del Gruppo Fotografico Grandangolo Maurizio Bergianti e Danilo Baraldi.

Tutto ha preso vita durante la primavera nei giardini di Cortenova, dove gli ospiti hanno accolto la gioia dei bambini e la passione dei fotografi; insieme hanno condiviso, ognuno con i propri strumenti e capacità personali, un’esperienza allacciata ai ricordi passati, sotto lo sguardo dell’obiettivo. La collaborazione ha reso preziose le differenze e ha superato le vulnerabilità di qualsiasi fascia d’età. Le opere esposte nella mostra testimoniano la curiosità dei bambini nell’approcciarsi al mondo della fragilità attraverso il contatto, lo scambio di sguardi e l’ascolto di storie di vita. La mostra rappresenta la voglia dell’anziano ospite in Casa Residenza di comunicare ancora, anche attraverso le vecchie fotografie, e di essere arricchito da una continua relazione con l’esterno. La CRA Cortenova persegue l’obiettivo di una relazione continua e significativa con le risorse del territorio, sia formali che informali. Appartiene al territorio di Novi di Modena dal 2019, quando è stata inaugurata dalla Cooperativa sociale La Pineta, che offre servizi sociosanitari e assistenziali in Emilia-Romagna e Lombardia.

Di seguito, alcune immagini relative all'incontro tra bambini e ospiti della Cra Cortenova di Novi di Modena:

