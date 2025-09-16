La Festa provinciale dell’unità di Modena chiude con numeri da record

MODENA - È grande, a manifestazione chiusa, la soddisfazione degli organizzatori per i risultati di questa edizione della Festa provinciale dell’unità di Modena: i numeri che sono risultati dai 23 giorni di apertura confermano una crescita che ha superato gli obiettivi iniziali. Sono state oltre 46mila le presenze ai ristoranti, con un grandissimo risultato in termini di partecipazione, tale da registrare un incremento del 55% sullo scorso anno e del 16% rispetto al 2023. Anche sul fronte incassi, superati gli 800mila euro, che rappresentavano l’obiettivo più alto che l’organizzazione si era data: anche in questo caso, si registra un + 43% sul 2024 e un aumento del 20% se comparato al 2023. Tra i dati relativi alle ristorazioni, si segnalano: quasi 5.700 pizze, 2.673 grigliate di carne, 1.158 costine, 353 gran piatto vegetariano, 800 Burger, 4.700 crescentine/tigelle, 6.000 pezzi di gnocco fritto, 2.160 crespelle, 1.560 tortellini, 730 tortelli di zucca, 1.500 tagliate, 2.758 paelle, 2.046 fritture pesce, 1.582 grigliate di pesce e 287 anatre al forno.

“Siamo entusiasti, mi sembra giusto riconoscerlo – commenta la segretaria della Federazione provinciale del Pd, Marika Menozzi – perché questi risultati rappresentano un elemento di riconoscimento e legittimo orgoglio, soprattutto per le centinaia di volontarie e volontari di ogni età che nei giorni della Festa, ma anche nelle settimane e nei mesi precedenti, si sono donati senza risparmio, rinunciando spesso anche a buona parte delle proprie vacanze estive, perché la manifestazione potesse realizzarsi. A loro va il nostro enorme ringraziamento, la nostra inestinguibile gratitudine, tutta l’ammirazione di cui siamo capaci; ma un riconoscimento importante, questi risultati, lo sono anche nei confronti del popolo del centrosinistra, che ha risposto alla chiamata ed ha riempito ogni sera i ristoranti, gli spazi di dibattito, le mostre e le arene spettacoli della Festa; e si tratta di un ritorno importante anche per il gruppo organizzativo, guidato da Marcello Mandrioli che ha visto premiare la scelta di svolgere la manifestazione negli spazi accanto al PalaPanini; così come per tutti i partiti della coalizione, e gli oltre 200 ospiti tra Terzo settore, imprese, sindacati, professioni, esponenti nazionali ed europei del Pd, che hanno partecipato ai dibattiti e alle presentazioni di libri proposte nel programma elaborato da Stefano Vaccari e Alberto Bellelli, su tutti i temi riguardanti il governo del territorio, della regione, dell’Italia e dell’Europa; non meno importante, il successo della ‘Festa nazionale della legalità e della lotta alle mafie’, promossa dalla senatrice Enza Rando, della quale speriamo questa possa essere stata soltanto la prima edizione. Come ha detto la nostra segretaria Elly Schlein proprio nel suo incontro a Modena, il centrosinistra italiano, unito, è pronto a rappresentare un’alternativa vera, e a governare il Paese. Possiamo dire che a Modena, in questi ultimi 23 giorni, quest’aria nuova si è respirata a pieni polmoni. Grazie a tutte e tutti per uno straordinario risultato, un risultato che è stato possibile ottenere grazie alla modalità che, come sempre succede, premia gli sforzi delle forze progressiste: con l’unione e il contributo di tutti”.