La Nazionale Under 18 di beach volley dell’Arabia Saudita si allena a Bomporto

BOMPORTO - Da domani, giovedì 18 settembre, e fino a sabato 20 settembre, Bomporto ospita la Nazionale Under 18 di Beach Volley dell'Arabia Saudita per una serie di sessioni di allenamento presso i campi dell'Associazione sportiva Baracca Beach, allo Stadio comunale "Fratelli Sentimenti". L’iniziativa nasce dalla richiesta di Mutina Beach, società modenese che, a causa della temporanea indisponibilità dei propri impianti, ha trovato nel Comune di Bomporto e in Baracca Beach un partner pronto e disponibile. La squadra saudita svolgerà due sessioni di allenamento al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, per tre giorni consecutivi, in preparazione del Campionato del Mondo Under 18 che si terrà a Doha, capitale del Qatar, a partire dal prossimo 4 ottobre.



L’arrivo della Nazionale avviene in contemporanea con la rassegna sportiva “Ci Vuole Il Fisico”, che fino al 21 settembre anima Bomporto con attività aperte alla cittadinanza. Sebbene non faccia parte del programma ufficiale, la presenza della squadra saudita rappresenta un’occasione straordinaria che arricchisce ulteriormente il clima sportivo, e internazionale, che si respira in città.



L’associazione Baracca Beach, oltre ad accogliere la Nazionale dell'Arabia Saudita, è infatti anche protagonista della rassegna “Ci vuole il Fisico” con una serie di appuntamenti dedicati allo sport e al benessere. Le discipline che si potranno sperimentare e vivere in prima persona, a cura dell’associazione, spaziano dal calcio al beach volley, includendo anche il judo e le tecniche di difesa personale femminile. Un impegno doppio che conferma la vitalità e la capacità nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, formazione e condivisione.

