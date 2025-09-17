“Lucius in Fabula”, a Mirandola le canzoni di Lucio Dalla rivisitate in chiave jazz
MIRANDOLA - Venerdì 26 settembre, a Mirandola, in piazza Mazzini, è in programma l'evento "Lucius in Fabula. Canzoni di Lucio Dalla accarezzate dal jazz", nato da un'idea di Sandro Comini. “Lucius in Fabula” è un omaggio jazz alle canzoni di Lucio Dalla. A proporlo è il trombonista, arrangiatore e direttore d’orchestra Sandro Comini con una straordinaria serata, a Mirandola, interamente dedicata alla presentazione del nuovo CD prodotto da Slide Record, intitolato appunto "Lucius in Fabula", vero e proprio progetto musicale interamente dedicato all’universo poetico e musicale di Lucio Dalla.
Un lavoro di ricerca musicale che non propone semplici cover, ma vere e proprie rivisitazioni in chiave jazz di alcuni dei brani più iconici del grande cantautore bolognese. Il progetto intende rendere omaggio alle radici jazz di Dalla, reinterpretando le sue canzoni con nuovi arrangiamenti, pur mantenendone intatta l’anima. Tra i brani selezionati figurano alcune delle sue composizioni più significative, rilette con sensibilità e originalità, attraverso un linguaggio sonoro elegante, moderno e rispettoso. Alla voce, la straordinaria Silvia Donati, interprete raffinata e intensa, capace di restituire tutta la forza espressiva delle canzoni di Lucio Dalla.
Formazione
Silvia Donati – Voce
Sandro Comini – Trombone, arrangiamenti, direzione
Guglielmo Pagnozzi – Clarinetto
Marco Vecchio \ – Sax contralto
Max Turone – Contrabbasso
Stefano Calzolari – Pianoforte
Roberto Rossi – Batteria
Tracklist e programma della serata
1. Lunedì cinema – L. Dalla
2. Se io fossi un angelo - L. Dalla, R. Costa
3. La sera dei miracoli – L. Dalla
4. 4 marzo 1943 - L. Dalla, P. Pallottino
5. Balla ballerino – L. Dalla
6. Washington - L. Dalla, T. Ferro
7. Tutta la vita – L. Dalla
8. Anna e Marco - L. Dalla
9. L’anno che verrà – L. Dalla
10. Piazza Grande - L. Dalla, Ron, Baldazzi, Bardotti
11. Futura – L. Dalla
12. Tango - L. Dalla
13. Caruso – L. Dalla
Evento ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.
