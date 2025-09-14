Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità

L’Emilia-Romagna conferma il suo dinamismo occupazionale, ma i dati del primo semestre 2025 delineano un netto cambiamento generazionale. Secondo l’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs, basato su un campione di 7.772 candidati provenienti dalla regione, la Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) rappresenta oggi il 40% dei lavoratori in cerca di occupazione, superando i Millennial (39%) e segnando un balzo di otto punti percentuali rispetto al 2024. Si tratta di un dato che evidenzia l’ingresso massiccio dei giovani nel mercato occupazionale emiliano-romagnolo, accompagnato da nuove aspettative: flessibilità, crescita e mobilità professionale. Parallelamente, la Generazione X scende al 19%, mentre i Baby Boomer restano stabili al 2%. Il report evidenzia inoltre:

•Equilibrio di genere: 51% uomini e 49% donne tra i candidati.

•Settori trainanti: la Produzione resta al primo posto, ma crescono Trasporti (seconda posizione) e Servizi IT (in top 5). In calo invece Servizi legali e Costruzioni.

•Professioni più richieste: stabili Commerciale/Venditore, Produzione/Operaio e HR. Novità il Marketing e comunicazione (4° posto) e il Commesso (5° posto).

Sul fronte retributivo emergono le criticità: solo il 26% dei candidati ha registrato un aumento di salario nell’ultima occupazione, mentre il 74% è rimasto fermo. Ancora più marcato il dato sulla crescita professionale: il 68% non ha avuto avanzamenti di ruolo. Questa stagnazione spiega il forte desiderio di cambiamento di coloro che sono alla ricerca di lavoro: il 76% desidera opportunità in un nuovo dipartimento e l’89% punta a un cambio di settore. Un paradosso, se si considera che il 79% dei candidati dichiara di non avere esperienza o sceglie di non indicarla, a testimonianza sia dell’ingresso della Gen Z, sia di una tendenza alla “reinvenzione professionale”.

“L’Emilia-Romagna sta vivendo una fase di transizione importante - spiega Samantha Marzullo, socia e cofondatrice di Guru Jobs -, caratterizzata da un lato dall’energia e dalle competenze digitali della Gen Z, dall’altro dal rischio di una fuga di talenti a causa della scarsa crescita retributiva e professionale. La sfida per imprese e istituzioni sarà accogliere e valorizzare i giovani, offrendo percorsi di formazione, mobilità e sviluppo in grado di trattenere il capitale umano”.

In conclusione: l’analisi di Guru Jobs evidenzia un territorio pronto a evolversi, ma chiamato a investire in innovazione, formazione continua e retribuzioni competitive per trasformare questa fase di cambiamento in una concreta opportunità di crescita.

APPENDICE

Dati primo semestre 2025 – campione di 7772 candidati in cerca di occupazione

49% candidati donne

51% uomini

2025:

Gen Z – 40%

Millennial – 39%

Gen X – 19%

Baby Boomer – 2%

2024:

Gen Z – 32%

Millennial – 42%

Gen X – 24%

Baby Boomer – 2%

Principali Settori che hanno ricevuto più candidature nel primo semestre 2025

Produzione

Trasporti

Consulenza / formazione

Ricerca e selezione del personale

Servizi IT

Principali Settori che hanno ricevuto più candidature nel primo semestre 2024

Produzione

Consulenza / formazione

Servizi legali

Costruzioni

Ricerca e selezione del personale

Posizioni che hanno ricevuto più candidati nel 2025

Commerciale / Venditore

Produzione / operaio

HR

Marketing e comunicazione

Commesso

Posizioni che hanno ricevuto più candidati nel 2024

Commerciale / Venditore

Produzione / operaio

HR

Segretaria

Acquisti

I dati sono tratti dall'Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs per il primo semestre 2025, basato su un campione di 7.772 candidati in cerca di occupazione in Emilia-Romagna.

