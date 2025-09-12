Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala Trionfini dal 14 settembre al 19 ottobre
MIRANDOLA - Di seguito le attività attualmente programmate presso la Sala Edmondo Trionfini, in piazza Celso Ceretti 9, a Mirandola:
Domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00: Ultimo giorno della MOSTRA MIRANDOLA RICORDA 2025 - BRUNO ANDREOLLI A 10 ANNI DALLA SPOMPARSA (2015-2025). Mostra bibliografica.
Domenica 14 settembre ore 10.00: INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO 2025-2026 E PRESENTAZIONE DEI CORSI dell'Università della libera età "Bruno Andreolli" di Mirandola
Giovedì 18 settembre ore 18.00: INCONTRI CON L'AUTORE. Presentazione del libro: L'ultima domenica del PCI, di Walter Dondi. Dialoga con l'autore Luigi Costi. A cura di Avis, Auser, Politeia
Dal 21 settembre al 19 ottobre 2025: MOSTRA MAURIZIO BOIANI "EX LIBRIS 2000-2024".
