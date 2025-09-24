Mirandola, Muzzarelli (Pd): “Tutela del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del sito di Portovecchio”

MIRANDOLA - “Individuare percorsi alternativi di recupero e riqualificazione del complesso storico di Portovecchio (a San Martino Spino, frazione di Mirandola), in coerenza con le esigenze di tutela e con la pianificazione territoriale”.

La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, dal consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli (Partito democratico), che sollecita l’attivazione di un tavolo di confronto con gli attori interessati.

Nella frazione del comune modenese, spiega il consigliere , “si trova il complesso storico di Portovecchio, antica residenza di campagna dei Pico e successivamente presidio dell’esercito regio e poi italiano”. Prosegue: “Sul sito insiste dal 2016 un vincolo a tutela di edifici, vegetazione e paesaggio, con il riconoscimento del valore culturale, ambientale e paesaggistico”. Aggiunge il politico: “A seguito del sisma del 2012 erano stati stanziati circa 3,8 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza, mai realizzati, con conseguente aggravarsi dello stato di degrado dell’area”.

Muzzarelli rileva, poi, che “lo scorso giugno il complesso compariva in un bando di una società in house del ministero della Difesa per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (con previsione di utilizzo di 25 ettari per impianti fotovoltaici a terra), situazione che ha destato forte preoccupazione nella comunità locale. L’opera risulta, infatti, incompatibile con le caratteristiche dell’area, a partire dai vincoli cui è soggetta, tanto che numerose sono state le iniziative di mobilitazione popolare”. Conclude: “La stessa Regione ha più volte sostenuto la necessità di favorire la transizione energetica privilegiando soluzioni coerenti con la pianificazione territoriale e con la tutela dei beni culturali e paesaggistici”.

Per questo Muzzarelli vuole sapere dall’esecutivo regionale la situazione aggiornata sul bando, sollecitando verifiche sulla fattibilità di questi impianti fotovoltaici. Il consigliere chiede, quindi, l’intervento della giunta a tutela del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale del sito di Portovecchio.