“No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio”, a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità

Oggi, lunedì 15 settembre 2025, il Comitato spontaneo informale «Salviamo PortoVecchio» annuncia l’avvenuto invio alle Autorità della petizione «No fotovoltaico a terra a PortoVecchio». Fra il 22 agosto scorso, prima serata della Sagra del Cocomero a San Martino Spino, e il 14 settembre sono state raccolte ben 1735 firme, di cui 970 in formato cartaceo e le restanti 765 in formato digitale sulla piattaforma change.org. Il Comitato esprime soddisfazione per questo risultato significativo e rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno offerto la loro firma per questa causa.

La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.

La petizione si rivolge ai Ministri della Difesa, della Cultura e dell’Ambiente; al Commisario e ai Vice Commissari Speciali che hanno individuato i siti idonei; all’Amministratore Delegato di Difesa Servizi; alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR; al Presidente della Regione e al Sindaco di Mirandola. In meno di un mese il Comitato è riuscito a diffondere la notizia e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio concreto che l’area di PortoVecchio, con i suoi edifici di pregio e le sue alberature secolari protetti da vincolo della Soprintendenza, possa essere spazzata via da un impianto fotovoltaico a terra; un ringraziamento anche alle testate locali che hanno seguito con attenzione l’attività del Comitato.

Ora si attende una risposta, nella speranza che in questi trenta giorni prima della scadenza del Bando, il prossimo 15 ottobre, il sito venga ritirato dalla gara; e che possa quindi ravvivarsi quel dialogo istituzionale che, duole dover constatare, non ha in passato condotto a risultati positivi.

