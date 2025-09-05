Mirandola, sabato 6 settembre 26ª edizione della Festa del Volontariato

MIRANDOLA - Sabato 6 settembre, a Mirandola, è in programma la 26ª edizione della Festa del Volontariato. Una giornata speciale dedicata a chi ogni giorno dona tempo, cuore e impegno alla comunità. Un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze e celebrare il valore della solidarietà. Un momento di unione, gratitudine e partecipazione e tanto entusiasmo per dire grazie a tutti i volontari.

